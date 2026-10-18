Shakira alla conquista del Kirghizistan

Shakira ringrazia pubblicamente il suo ex Antonio de la Rúa: le foto del concerto a Madrid
© Instagram | Shakira ringrazia il suo ex
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La capitale del Kirghizistan invasa dai fan di Shakira che il 18 ottobre si esibisce a Bishkek. Secondo GovTicket, l’operatore ufficiale per la vendita dei biglietti, all’evento sono attesi spettatori provenienti da 33 paesi. I fan provenienti dal Kazakistan rappresentano la quota maggiore dei visitatori internazionali, seguiti dai partecipanti provenienti dalla Russia e dall’Uzbekistan. Sono attesi inoltre spettatori provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania, dalla Turchia, dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Corea del Sud, dalla Cina, dall’Arabia Saudita. Il concerto segnerà il secondo grande evento musicale internazionale presso la nuova Bishkek Arena, dopo lo spettacolo della cantante americana Nicole Scherzinger in occasione dell’inaugurazione dei World Nomad Games 2026.
Shakira ha recentemente concluso la sua residency europea, con 13 concerti sold out e oltre 700.000 spettatori nella capitale spagnola, dando vita a uno degli eventi musicali dal vivo più ambiziosi mai realizzati in Europa. La residency ha inoltre generato un impatto economico superiore ai 200 milioni di dollari, alimentando una domanda turistica e di prenotazioni alberghiere superiore persino a quella registrata in occasione di grandi eventi come la visita di Papa Leone XIV e la Formula 1. Nel corso della residency, la superstar mondiale ha condiviso momenti indimenticabili con un eccezionale gruppo di artisti, tra cui Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín e Bizarrap, celebrando la forza e l'influenza globale della musica latina. A livello mondiale, il tour ha ormai superato 4 milioni di biglietti venduti e 534 milioni di dollari di incassi dichiarati, consolidando ulteriormente il proprio primato come tour di un artista latino con i maggiori incassi di tutti i tempi.
© Instagram | Shakira ringrazia il suo ex
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