Shakira alla conquista del Kirghizistan

Shakira ha recentemente concluso la sua residency europea, con 13 concerti sold out e oltre 700.000 spettatori nella capitale spagnola, dando vita a uno degli eventi musicali dal vivo più ambiziosi mai realizzati in Europa. La residency ha inoltre generato un impatto economico superiore ai 200 milioni di dollari, alimentando una domanda turistica e di prenotazioni alberghiere superiore persino a quella registrata in occasione di grandi eventi come la visita di Papa Leone XIV e la Formula 1. Nel corso della residency, la superstar mondiale ha condiviso momenti indimenticabili con un eccezionale gruppo di artisti, tra cui Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín e Bizarrap, celebrando la forza e l'influenza globale della musica latina. A livello mondiale, il tour ha ormai superato 4 milioni di biglietti venduti e 534 milioni di dollari di incassi dichiarati, consolidando ulteriormente il proprio primato come tour di un artista latino con i maggiori incassi di tutti i tempi.