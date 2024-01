Selena Gomez pronta all'addio: "Solo un altro album e mi ritiro"

Le prime voci di ritiro nel 2021

Negli anni, però, quello che era iniziato come un gioco si è trasformato in un incubo. Già in passato, nel 2021 aveva pensato a ritirarsi dalla scena musicale perché sentiva di non venire presa troppo sul serio. "È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto? Perché continuo a farlo?'", aveva dichiarato a "Vogue". A pesare all'epoca furono le dure critiche ricevute per il singolo "Lose You to Love Me": "Per me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza. Penso che ci siano un sacco di persone a cui piace la mia musica e per questo sono grata, per questo continuo ad andare avanti".