Selena Gomez addio alla musica? "Faccio un ultimo tentativo prima di ritirarmi..."

Non ancora pronta quindi a dire addio alla sua carriera di cantante, il 12 marzo uscirà infatti il suo primo EP in spagnolo "Revelaciòn"... ma quasi.

Nel servizio che Vogue le dedica nel numero di aprile, Selena ripercorre la sua carriera, dal debutto come stellina Disney, come Alex Russo ne "I maghi di Waverly", al successo come popstar, passando per il cinema (l'ultimo film è stato "Un giorno di pioggia a New York", di Woody Allen, ndr) e la televisione e confessa di essersi sentita spesso frustrata davanti ad alcune reazioni del pubblico sulle sue canzoni: "È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto? Perché continuo a farlo?'".

La cantante racconta in particolar modo come le critiche a "Lose You to Love Me", singolo uscito a ottobre 2019, l'abbiano fatta vacillare: "Per me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza", ha detto aggiungendo però: "Penso che ci siano un sacco di persone a cui piace la mia musica e per questo sono grata, per questo continuo ad andare avanti".

E andare avanti per Selena significa anche e soprattutto nel cinema. La popstar ha infatti sottolineato come il suo desiderio sia quello di dedicare più tempo a fare la produttrice e l'attrice: "Voglio dare a me stessa una vera possibilità nella recitazione".





Sembra insomma che Selena abbia voglia di un cambiamento nella vita:“Ad essere onesto, voglio solo ricominciare da capo. Voglio che tutto sia nuovo di zecca. Voglio che qualcuno mi ami come se fossi nuova di zecca ", ha confessato svelando che l'ultima volta che ha sentito di essere stata apprezzata e amata per motivi autentici è stata quando era ancora un'adolescente e recitava e cantava nella serie Disney che l'ha lanciata.

