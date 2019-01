Seeyousound, torna il festival di cinema a tematica musicale: Manuel Agnelli ed Ex-Otago tra i protagonisti

Nella rassegna "Into the Groove" saranno protagonisti gli Ex-Otago in "Ex Otago - Siamo come Genova" di Paolo Santamaria, che racconta l'omonima band ligure, dal successo dell’album "Marassi" alla creazione del successivo Corochinato, attraverso interviste e momenti live. Altro appuntamento clou sarà quello con Manuel Agnelli e il collettivo Songs With Other Strangers, ospiti domenica 27 gennaio. Una reunion attesa da molto e da molti, che vedrà ritrovarsi al Cinema Massimo Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours, Marta Collica (voce dei Sepiatone e tastierista della John Parish Band), Giorgia Poli (degli Scisma e bassista della John Parish band), John Parish (autore e produttore di PJ Harvey, Eels, Sparklehorse, Giant Sand), Stef Kamil Carlens (dei belgi dEUS e leader degli Zita Swoon) e Steve Wynn (frontman dei Dream Syndacate). Diedero vita a una serie di concerti speciali in cui questi “stranieri”, uniti dalla musica, si scambiavano ruoli e strumenti, sperimentavano. Un viaggio di scoperta per gli artisti stessi un’esperienza unica per il pubblico che ebbe la fortuna di vederli suonare insieme nel 2004, poi ancora nel 2010 quando il regista Vittorio Bongiorno immortalò le loro performance facendone un documentario. Il film "Songs With Other Strangers", rimasto da allora in un cassetto, in attesa che i musicisti si riunissero, sarà presentato in anteprima.



Tra gli altri film da non perdere "Lords of Chaos", che ripercorre il mito del black metal norvegese, "Rude Boy. The Story of Trojan Records", sulla labels ska, reggae, rocksteady, tassello imprescindibile per capire le radici black di molta musica pop contemporanea, "Sing your Song" sul re del calypso Harry Belafonte. E poi "Éthiopiques: Revolt of the Soul" su musicisti etiopi che tra la fine degli anni sessanta e il 1975 crearono una musica tra le più elettrizzanti mai sentite, un misto di jazz, afrobeat, funk, rock, psichedelia, "Piazzolla: The Years of the Shark", sul famoso compositore argentino, "Acqua passata" sui Franti, hardcore folk band di Torin.



Seeyousound Torino è organizzato dall’Associazione Choobamba in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, con il patrocinio di MIBAC e Comune di Torino, e il contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRT.