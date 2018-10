Seeyousound, il festival dedicato a cinema e musica diventa itinerante e sbarca a Pisa

Seeyousound è il primo festival italiano dedicato al cinema musicale e alla musica nel cinema. Nato a Torino nel 2015, da quest’anno porterà la sua formula in giro per l'Italia inaugurando una tournée in tre tappe per la prima edizione "On the Road" , a Pisa, Lecce, Palermo. La tappa di Pisa si terrà dal 23 al 27 ottobre ed è il risultato della stretta collaborazione tra la rassegna e due realtà locali, Cinema Arsenale e Cinema Lumiere, che sono anche coproduttrici della tappa. Tra gli appuntamenti protagonisti, la versione restaurata di "Sympathy for the Devil", il documentario sui Rolling Stones girato da Jean-Luc Godard , una mostra di Tuono Pettinato e la sonorizzazione live di "Metropolis" ad opera di Murcof .

Il palinsesto di Pisa propone una panoramica sulle prime quattro edizioni di Seeyousound, arricchita da una selezione di anteprime. Vengono proposti dieci film internazionali, le cui proiezioni si terranno al Cineclub Arsenale. E ogni pellicola sarà accompagnato da Q&A con gli autori, performance musicali, dj set e incontri con personalità e artisti del territorio.



La programmazione dei film è articolata in tre fasce: quella del tardo pomeriggio, in cui le proiezioni saranno accompagnate da una introduzione critica; quella della prima serata, in cui saranno ospitati Q&A e performance live; infine quella della seconda serata, in cui le proiezioni saranno precedute da un djset a tema.



La programmazione copre generi musicali molto diversi tra loro, dalle atmosfere neoclassiche di Ryuichi Sakamoto fino all’elettronica dei Daft Punk. Da segnalare in palinsesto l’anteprima del film "Saremo giovani e bellissimi" di Letizia Lamartire, reduce dal Festival di Venezia e che verrà presentato accompagnato da una performance live di Emma Morton, autrice della canzone della colonna sonora, e l’anteprima di "Sympathy for the Devil", il documentario sui Rolling Stones girato da Jean-Luc Godard nel 1968 e che qui sarà presentato in versione restaurata in occasione del cinquantennale. Ospite della serata inaugurale sarà Boris Benko dei Laibach.



Sempre al Cineclub Arsenale saranno ospitati i panel di questa prima edizione: il venerdì un incontro con Silvia Clo Di Gregorio, regista e attrice di alcuni dei videoclip più popolari della nuova scena musicale italiana, il sabato invece un seminario su" Metropolis" ideato in stretta collaborazione con Acit Pisa e docenti dell’Università di Pisa. Il foyer del cinema ospiterà invece una mostra di tavole e illustrazioni a tematica musicale del fumettista Tuono Pettinato, già collaboratore di riviste e autore di numerose graphic novel di successo tra cui "Nevermind" e "We Are the Champions".



Performance e live show si terranno all’ex-cinema Lumière (il cinema più antico d’Italia). Il venerdì sera a esibirsi sarà Yakamoto Kotzuga, giovane producer, compositore e sound designer veneziano. Il sabato invece a chiudere il programma sarà il compositore messicano Murcof (noto per la dimensione onirica della sua musica elettronica tra minimalismi glitch, campionamenti di archi e ottoni, incroci tra classica ed elettronica colta) che presenterà la sua sonorizzazione della versione restaurata del film "Metropolis".