Sean Diddy Combs trasportato d'urgenza in ospedale per una ferita alla testa

Sean Diddy Combs è stato trasportato d'urgenza in ospedale per una misteriosa ferita alla testa mentre era in carcere. Secondo quanto riferito dal sito Tmz, il rapper 56enne è stato prelevato in ambulanza dal carcere di Fort Dix del New Jersey nel cuore della notte sabato per ricevere cure mediche. Diddy Combs sta scontando una condanna a 50 mesi per due capi d'accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali a scopo di prostituzione. La causa della lesione non è stata confermata, ma non si trattava di una situazione di pericolo di vita: Diddy era cosciente e parlava al momento del rientro in carcere, avvenuto prima delle 7 del mattino, ed è rimasto quindi fuori dalla struttura per circa sei ore.