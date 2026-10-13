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Sean Diddy Combs trasportato d'urgenza in ospedale per una ferita alla testa

Il rapper si trova nel carcere di Fort Dix, New Jersey, per due capi d'accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali a scopo di prostituzione

13 Ott 2026 - 18:04
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 Sean Diddy Combs è stato trasportato d'urgenza in ospedale per una misteriosa ferita alla testa mentre era in carcere. Secondo quanto riferito dal sito Tmz, il rapper 56enne è stato prelevato in ambulanza dal carcere di Fort Dix del New Jersey nel cuore della notte sabato per ricevere cure mediche. Diddy Combs sta scontando una condanna a 50 mesi per due capi d'accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali a scopo di prostituzione. La causa della lesione non è stata confermata, ma non si trattava di una situazione di pericolo di vita: Diddy era cosciente e parlava al momento del rientro in carcere, avvenuto prima delle 7 del mattino, ed è rimasto quindi fuori dalla struttura per circa sei ore.

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Diddy era stato inizialmente incarcerato nel settembre 2024 e trasferito a Fort Dix nell'ottobre 2025. Quest'anno è stato sottoposto due volte all'isolamento in seguito a una rissa con un altro detenuto a luglio. Inoltre sono emersi resoconti secondo cui la sua detenzione avrebbe incluso privilegi quali massaggi, pasti speciali, servizi di pulizia del bagno, alcolici e l'uso di un cellulare contenente foto di nudo di una sua ex fidanzata. La data del suo rilascio è stata posticipata di diverse settimane, passando dal gennaio 2028 al mese di marzo dello stesso anno. 

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