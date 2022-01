"Scream", Drew Barrymore annuncia la reunion con una telefonata da brividi

Il "Drew Barrymore Show" ospiterà la reunion delle star di "Scream" Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette , film che ha da poco compiuto 25 anni. Drew Berrymore lo ha annunciato durante una puntata del suo programma ricevendo una telefonata da parte di Ghostface , proprio come quella all'inizio del primo film della saga. "Beh, il mio personaggio non ce l'ha fatta ma alla reunion sarò presente anche io!", ha detto l'atttice e presentatrice.

"Nel genere horror, sappiamo sempre che il personaggio principale avrebbe lottato fino alla fine, ma che sarebbe sopravvissuto e ce l'avrebbe fatta. Quello che volevo fare era eliminare questa comfort zone", ha detto la Barrymore a proposito della sua morte nella prima scena del film originale di Wes Craven.

I fan intanto rivedranno presto in azione Ghostface: il quinto capitolo del longevo franchise, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, uscirà nelle sale italiane il 13 gennaio. Sarà il primo film non diretto dal creatore Was Craver morto a 76 anni nel 2015. V

enticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici accanto alle new entry Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Venticinque anni fa usciva "Scream", l'horror rivoluzionario IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: