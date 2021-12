Venticinque anni fa usciva "Scream": 10 curiosità sul film che ha rivoluzionato l'horror

Leggi Anche Dopo 25 anni la saga di "Scream" torna a nuova vita con gli storici protagonisti

Una saga concepita sin dall'inizio come una trilogia, a cui si sono aggiunti prima un quarto e ora un quinto episodio, che sarà il primo a non vedere Wes Craven, scomparso nel 2015 per un tumore al cervello, in cabina di regia. "Scream" è stato rivoluzionario sia per il suo modo di fondere commedia e horror, bilanciando perfettamente gli ingredienti di due generi all'apparenza incompatibili. Sia per il gusto cinefilo di citazioni su citazioni, diventando un horror che riflette sull'horror, in un intelligente gioco metacinematografico. Persino nel casting fu un'opera di rottura, puntando in gran parte, a differenza di quello che accadeva solitamente nei film di paura, su volti noti: da Drew Barrymore a Courtney Cox (all'epoca sulla cresta dell'onda per "Friends") e David Arquette. C'è spazio anche per Harry Winkler, il popolare Fonzie di "Happy Days".

Ecco 10 cose che forse non sapete sul film:

1) Il titolo originario del film sarebbe dovuto essere "Scary Movie". In realtà il titolo scartato sarà poi ripreso da una serie di film parodistici dei classici dell'horror.

2) Scartato "Scary Movie", il nuovo (e definitivo) titolo fu ispirato dal brano "Scream" cantato Michael e Janet Jackson uscito nel 1995.

3) In un primo momento Wes Craven rifiutò il soggetto ritenendolo troppo da commedia per un regista horror come lui. Dopo aver incassato no anche da regista come George Romero, Sam Raimi e Danny Boyle, il produttore Bob Weinstein riprovò con Craven, che accettò.

4) Trovata per caso in un campo scout da alcuni membri della troupe, la maschera di Ghostface non convinceva il produttore che si convinse solo dopo aver visto il girato della prima scena.

5) Sul set nacque l'amore tra Courtney Cox e David Arquette. I due si sono sposati nel 1999 e hanno avuto una figlia. Hanno ufficializzato il loro divorzio nel 2013.

6) Nel film c'è un cameo di Linda Blair, celebre protagonista bambina de "L'esorcista". In "Scream" interpreta una giornalista che urla: "Le persone hanno il diritto di sapere".

7) La prima a essere scritturata per il ruolo di Sidney Prescott fu in realtà Drew Barrymore. Fu lei a rifiutare per avere il ruolo di Casey Becker, la ragazza assassinata nella prima sequenza: un ruolo breve ma dall'impatto indelebile.

8) Prima di interpretare la protagonista Sidney Prescott, Neve Campbell era nota per la serie tv "Cinque in famiglia". Per il ruolo di Sidney vinse la concorrenza di Melissa Joan Hart, altra stellina della tv ("Sabrina, vita da strega").

9) Lo sceneggiatore del film, Kevin Williamson, è diventato poi un celebre produttore e sceneggiatore televisivo: sue creature sono "Dawson's Creek" e "The Vampire Diaries".

10) Anche il regista Wes Craven ha fatto un breve cameo: interpreta un bidello che indossa il cappello e maglione di Freddy Krueger, chiaro omaggio al suo precedente successo "Nightmare - Dal profondo della notte".

