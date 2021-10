Dopo 25 anni la saga di "Scream" torna a nuova vita con gli storici protagonisti

Dopo 25 anni l'incubo è tornato. Il 14 gennaio uscirà infatti il reboot di "Scream", che vedrà il letale assassino di nuovo in azione per terrorizzare gli storici protagonisti: Sidney (Neve Campbell), lo sceriffo Dewey (David Arquette) e Gale (Courteney Cox). A fianco a loro nuovi personaggi, che faranno la conoscenza con l'iconico killer. Alla regia, dopo la morte di Wes Craven, la coppia formata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Il quinto capitolo della saga è ambientato 25 anni dopo gli efferati omicidi avvenuti nella cittadina di Woodsboro. Dopo anni di tranquillità, un nuovo killer indossa di nuovo la maschera per prendere di mira gli adolescenti locali. Per le sopravvissute Sideny, Gale e lo sceriffo Dewey è un incubo che ritorna, ma i tre decidono di unire le forze per porre fine alla sua caccia letale.

Nelle prime immagini del trailer (che rievoca alcune scene cult dell'originale) le vecchie vittime dell'assassino non sono più indifese ma si armano e diventano carnefici, dando vita ad una caccia all'uomo senza esclusione di colpi per placare loro sete di vendetta e salvare i ragazzi.

