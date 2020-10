"Sister Act 3" si farà, la conferma di Whoopi Goldberg: "Stiamo lavorando per riunire il cast"

Prossimamente potremmo rivedere Whoopi Goldberg nei panni di uno dei personaggi più celebri e amati della sua carriera, Suor Maria Claretta. Un altro classico degli anni 90 come "Sister Act" sarebbe pronto a tornare sugli schermi con un sequel a quasi trent'anni dal primo film. L'attrice 64enne ha fatto un'apparizione al "The Late Late Show" con James Corden, dove ha confessato che sta lavorando al terzo capitolo.

“Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, di recente, si è scoperto che potrebbe non essere vero. Le persone potrebbero volerlo vedere. Quindi stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire la banda e tornare sul grande schermo", ha rivelato la star.

L'attrice premio Oscar nel 1991 per l'interpretazione in "Ghost - Fantasma" ha spiegato il segreto del successo del cult: "Sister Act è divertente, ti fa stare bene. È un mix di gente che canta male, gente che canta bene, gente che canta così così e... suore! Cosa c'è di meglio?".

Il progetto si inserirebbe nell'ondata di sequel e revival dei classici, come "Top Gun", "Matrix" e "Scream", di cui si attendono rispettivamente il secondo, quarto e quinto film, senza parlare del nuovo "Hocus Pocus".

