I produttori di "Scream 5" al lavoro per il reboot di "Il Professore Matto"

Sempre stando a Deadline la sceneggiatura sarebbe stata affidata all'autore e regista James Vanderbilt, che ha già firmato gli script di "Zodiac" per David Fincher e del primo "Amazing Spider-Man" per Marc Webb. Con lui al lavoro anche William Sherak e Paul Neinstein.

Non si sa ancora quale potrebbe essere la trama del nuovo remake. Nel film originale, una sorta di parodia del romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886 Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Jerry Lewis vestiva i panni di un professore universitario che riesce a formulare un siero in grado di trasformarlo nel suo opposto e cioè in un attraente e disinvolto playboy chiamato Buddy Love, che gli dà il coraggio di corteggiare una delle sue studentesse, Stella Purdy. La ragazza all'inizio detesta Buddy per la sua arroganza però si sente anche irresistibilmente attratta da lui.

La pellicola del 1996 invece vedeva Eddie Murphy nel ruolo di Sherman Klump, un geniale quanto imbranato docente di genetica ma alle prese, a dispetto della pellicola di Lewis, con l'obesità. Klump riusce ad inventare uno speciale siero in grado di abbassare notevolmente i grassi corporei e indurre quindi la perdita di peso. Per conquistare una sua bellissima collega, decide di sperimentare il siero su di sé.

