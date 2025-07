Torna Schermi Cinema Multipiazza per illuminare le periferie

La programmazione per il mese di luglio si sposterà in Lazio a Longone Sabino per una serata realizzata in collaborazione con U Cinemittu, il cinema più piccolo d’Italia, dove domenica 27 luglio Luca Marinelli incontrerà il pubblico prima della proiezione di un classico della nostra commedia come "I vitelloni" di Federico Fellini.

Giovedì 31 luglio il Cine-furgone approderà in Sicilia, a Nicosia, con "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante alla presenza di una delle protagoniste del film, Donatella Finocchiaro.