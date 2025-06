Al via a Milano la terza edizione di Le sere dei Mercanti

"Le sere dei Mercanti si conferma un appuntamento atteso e prezioso per l’estate milanese: un’arena cinematografica a cielo aperto nel cuore del centro storico che unisce bellezza architettonica, qualità culturale e accessibilità. Sostenere questa iniziativa insieme ad Anteo e BPER significa credere nel cinema come forma di incontro e nella valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di partecipazione attiva e condivisione", ha detto Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura di Milano. Lionello Cerri di Anteo ha spiegato: "Il lavoro con il territorio è al centro della nostra attività. Attraverso le sale al chiuso e le arene all’aperto, portiamo il cinema di qualità in modo capillare in tutte le zone di Milano, con l’obiettivo di valorizzare il cinema non solo come forma d’arte collettiva e prodotto culturale di alto livello, ma anche come occasione di incontro e aggregazione sociale. Crediamo che anche nei momenti più complessi, come l’estate in città, il cinema possa contribuire a rendere Milano un luogo più vivo, accogliente e condiviso, con l’intento di offrire alla cittadinanza spazi e occasioni per ritrovarsi e vivere insieme la cultura".