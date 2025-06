Al via Best Movie Comics and Games 2025 tra cinema, serie tv, fumetti, videogiochi

Torna anche quest’anno l’appuntamento con una grande anteprima cinematografica: "Dragon Trainer", adattamento live-action della celebre trilogia animata diretto da Dean DeBlois. Sarà proiettato in anteprima italiana domenica 8 giugno per poi arrivare nelle sale il 13 distribuito da Universal Pictures. Immancabile anche l’appuntamento con I Criticoni (Marra, Frusciante, Ferrari, Alò), che per l’occasione commenteranno dal vivo, con il pubblico, uno dei capolavori del maestro Hayao Miyazaki, "Porco Rosso". In attesa dell’arrivo in sala, due grandi panel saranno dedicati a "Superman" (in collaborazione con Warner Bros. Pictures) e "Ballerina", lo spin-off di John Wick (in collaborazione con 01 Distribution), con ospiti d’eccezione tra cui Zerocalcare, Leo Ortolani, Giacomo Bevilacqua, Roberto Recchioni e Gabriella Mogu. Inoltre, in occasione dell’uscita di "Bambi" (Lucky Red), sarà mostrato sul palco il disegno vincitore di un contest per bambini under 10, insieme a contenuti speciali del film.