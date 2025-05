Da Edoardo Leo a Pupi Avati per Garda Cinema Film Festival 2025

Altra ospite sarà Giovanna Mezzogiorno, attrice pluripremiata oltre che sceneggiatrice e regista, oggi anche autrice che a Garda porterà "Ti racconto il mio cinema" (Mondadori). In questo libro per ragazzi, e non solo, Giovanna Mezzogiorno si racconta in un viaggio personale pieno di aneddoti che permette di vedere il cinema attraverso gli occhi di chi lo vive da protagonista. Tra gli ospiti di questa edizione anche Fabio Testi, volto che ha segnato il cinema italiano degli anni 70 e 80, lavorando con registi tra cui Vittorio De Sica e Claude Chabrol, e recentemente sul grande schermo in "Reflection in a Dead Diamond" di Hélène Cattet, presentato all’ultimo Festival di Berlino e di prossima uscita in Italia. L'attore presiederà la giuria del concorso cinematografico e sarà protagonista il 10 giugno di una speciale serata di preapertura con "Concerto d’amore in versi", una lettura di alcune delle più belle poesie di autori come Federico García Lorca, Pablo Neruda, Jacques Prévert accompagnata da musica classica e ballerine di flamenco.