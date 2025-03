Al via la seconda edizione di C-Movie Film Festival, rassegna dedicata al femminile

Nella giornata di apertura di giovedì 13 marzo, C-MOVIE dedicherà un omaggio a Diana Karenne,diva del cinema muto. Presso il Cinema Fulgor di Rimini (ore 18.00) il pubblico potrà assistere alla proiezione di "Redenzione", in collaborazione con Cineteca Milano, film del 1920 di Carmine Gallone in cui Diana Karenne interpreta Maria Maddalena e, a seguire sarà proiettato un estratto de "Il fiacre n°13" di Alberto Capozzi, una delle più importanti serie del cinema muto italiano, restaurato nel 2002 da Cineteca Milano, in cui la diva appare in un inaspettato cameo. In apertura, un incontro con l'autrice Melania G. Mazzucco che presenterà il suo libro "Silenzio, Le sette vite" di Diana Karenne, romanzo dedicato edito da Einaudi alla figura di questa diva così enigmatica.