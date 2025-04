Torna Bellaria Film Festival e guarda alle donne

In lizza per il Premio Casa Rossa nazionale, dedicato alle opere prime o seconde più interessanti del panorama cinematografico italiano ci sono: "Basileia" di Isabella Torre, film dai toni fantastici in cui dalle viscere della terra appare un’aliena Angela Fontana, ninfa con un messaggio per il pianeta, che uscirà in sala con Pathos, "Come la notte" di Liryc de la Cruz, unico film italiano presentato a Berlino, in anteprima a BFF condivisa con il Bolzano Film Festival, storia delle difficoltà della comunità filippina in Italia, "Diciannove" di Giovanni Tortorici, originale racconto di formazione dal tocco ambizioso come il suo protagonista, "Sulla terra leggeri" di Sara Fgaier, struggente storia d’amore tra le sponde di un Mediterraneo dimenticato, e "Real" di Adele Tulli, indagine sul mondo virtuale e sul cambiamento del concetto di reale.