Torna a Milano il Festival del cinema africano, d'Asia e America Latina

Dall’Asia arriva anche "MA - Cry of Silence", terzo film del birmano The Maw Naing, ipirato alle proteste delle lavoratrici nelle fabbriche birmane, soffocate dalla brutale repressione della giunta militare. Da Locarno 2024 invece "Listen to the Voices" del regista della diaspora delle Indie Occidentali, Maxime Jean-Baptiste (Premio Speciale della Giuria CINÉ a Locarno e Menzione Speciale come miglior opera prima). Dal continente latinoamericano, altri due titoli arricchiscono la selezione di quest’anno: "In the Summers", della regista colombiano-americana Alessandra Lacorazza, un viaggio molto personale tra i ricordi d’infanzia e il difficile rapporto con un padre instabile, vincitore del Grand Jury Prize e del Premio per la miglior regia al Sundance 2024 e, dal Cile, "Oro amargo", di Juan Francisco Olea, presentato in collaborazione con Bergamo Film Meeting, un film che flirta con il western e vede come protagonista l’adolescente Carola che si ritrova a gestire da sola la squadra di operai del padre in una miniera artigianale nel cuore del deserto dell’Atacama.