Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta: ha detto sì a Colin Jost

Dopo Ryan Reynolds e Romain Dauriac tocca a Colin Jost . Scarlett Johansson dice "sì" per la terza volta. Un matrimonio a sorpresa celebrato con una cerimonia molto intima a New York. A dare l'annuncio delle nozze è stata Meals on Wheels America su Instagram, l'associazione sostenuta dalla coppia e che offre pasti a persone bisognose. L'attrice e il comico del " Saturday Night Live " stanno insieme dal 2017.

Scarlett Johansson presto allʼaltare, Vedova Nera si è ufficialmente fidanzata con Colin Jost IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 IPA 3 di 14 IPA 4 di 14 IPA 5 di 14 IPA 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE>

Da Scarlett Johansson a Margot Robbie, la mega rissa virtuale tra le star più toste di Hollywood

"Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati lo scorso weekend in una cerimonia intima con i loro parenti e i loro cari, seguendo le indicazioni di sicurezza per il Covid-19", ha scritto Meals on Wheels America su Instagram, pubblicando la foto della Staten Island Ferry, il traghetto che viaggia tra Manhattan e Staten Island, con la scritta "Just Married".

"E' molto affascinante, premuroso e romantico", ha confessato l’attrice ad Ellen DeGeneres. I due si sono conosciuti nel 2017 al "Saturday Nigth Live" e da allora fanno coppia fissa, anche se hanno ufficializzato la loro unione solo a maggio quando l'attrice ha mostrato al mondo l'anello di fidanzamento.

TI POTREBBE INTERESSARE: