Da Anne Hathaway a Scarlett Johansson: i nudi indimenticabili degli Anni 10

Va in archivio il secondo decennio degli anni 200o. Tra le tante cose da ricordare tra cinema e televisione di questi anni ci sono anche sequenze di nudo che hanno visto protagoniste alcune delle stelle più amate. Da Scarlett Johansson a Jennifer Lawrence, passando per la scatenata Dakota Johnson nella trilogia delle sfumature e Margot Robbie, nudissima per Leonardo DiCaprio in "The Wolf of Wall Street". Ecco cosa resterà di questi Anni 10.