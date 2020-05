Da Scarlett Johansson a Margot Robbie, la mega rissa virtuale tra le star più toste di Hollywood

Mentre sui social Meryl Streep sorseggiava in tutta tranquillità un Martini in compagnia virtuale, altre dive di Hollywood hanno cercato di evadere dalla noia del lockdown divertendosi con le amiche e dandosele di santa ragione. Ma mantenendo la distanza sociale di sicurezza. Questa mega rissa virtuale si chiama "Boss Bitch Fight Challenge" ed è un’altra idea creativa sui social per combattere la monotonia. Hanno partecipato alcune attrici che hanno interpretato i più tosti personaggi femminili sul grande schermo, da Margot Robbie a Scarlett Johansson, Cameron Diaz, Zoe Saldana, Rosario Dawson, Halle Berry .

LEGGI ANCHE > Meryl Streep in accappatoio "alza il gomito" su Zoom e brinda con le amiche...

La "Boss Bitch Fight Challenge" è nata sull’onda del video che il mese scorso ha visto affrontarsi virtualmente diversi stuntman, per sollevare il morale in questo periodo di quarantena. La clip è stata ideata dall'attrice e stuntwoman Zoë Bell, nota per esere stata la controfigura di Uma Thurman in "Kill Bill" ma anche protagonsita in prima persona per Tarantino in "Grindhouse" e "C'era una volta a... Hollywood". "Ecco qui... prendiamo a calci la noia del lockdown! Signore, siete tutte le mie eroine ", ha scritto l'attrice su Instagram che ha dato il via alla challenge.

Le star si susseguono in un montaggio dal ritmo indiavolato, e ognuna da casa o dal giardino, tira calci e pugni verso l’obiettivo per poi incassare e restituire il colpo. tra coreografie improvvisate e molto atletiche e auto-parodie. Nella lista è difficile contare il numero delle star che hanno partecipato, ci sono anche da Drew Barrymore, Daryl Hannah, Rosie Perez, Juliette Lewis, Lucy Lawless e la giovanissima Julia Butters, vista recentemente in "C’era una volta a… Hollywood".

TI POTREBBE INTERESSARE: