Meryl Streep in accappatoio "alza il gomito" su Zoom e brinda con le amiche...

E' un'inedita Meryl Streep , in accappatoio, del salotto di casa sua, quella che domenica sera ha cantato, bevendo un drink, "Ladies Who Lunch" in collegamento via zoom. L'attrice premio Oscar si è esibita insieme a Christine Baranski e Audra McDonald durante un concerto virtuale che è andato in onda su YouTube per celebrare i 90 anni del compositore e drammaturgo Stephen Sondheim e i cui proventi saranno dati in beneficenza.

Dalla quarantena delle loro case le tre dive di Broadway, tutte in accappatoio bianco e con un bicchiere in mano, di vino per la Baranski, di whisky per la McDonald, hanno offerto una superba interpretazione della canzone tratta dal musical "Company", scritto proprio da Stephen Sondheim. E tra una nota e l'altra, con estrema nonchalance,

Meryl Streep ha shakerato il suo cocktail personale e ha poi brindato insieme alla collega e co-protagonista di "Mamma Mia" Christine Baranski e alla star dei musical Audra McDonald.

Sondheim, noto per aver scritto musical come "Into The Woods" e il testo di "West Side Story" avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno sul palco di Broadway il 22 marzo ma l'emergenza coronavirus non lo ha permesso e allora gli artisti della sua compagnia lo hanno organizzato sui social, dove da settimane, arte e spettacolo hanno ormai trasferito tutte le loro attività.

