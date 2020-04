Il talento che non ti aspetti della bella Keira Knightley: suona coi denti "Yesterday" dei Beatles

C'è chi suona il piano per il proprio gatto come Anthony Hopkins e chi improvvisa balletti su Tik Tok come Hailey Baldwin e Justin Bieber. In quarantena, per diletto o per beneficenza, le celebrities svelano i loro talenti nascosti. E quello della bella e sexy Keira Knightley è davvero inusuale. L'attrice si è esibita in un video social suonando "Yesterday" dei Beatles con i denti. Il tutto per appoggiare la campagna #HopeFromHome, organizzata da Red Nose Day, per celebrare la Giornata Mondiale della Salute.