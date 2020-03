Coronavirus, Justin Bieber e Hailey Baldwin fuggono in Canada: in quarantena ma innamorati

Justin Bieber e la moglie Hailey si sono trasferiti in Canada, paese d'origine del cantante, per trascorrere in una casa isolata di proprietà di Bieber, l'auto quarantena. Ed è da lì che i due hanno postato uno scatto in cui si scambiano un bacio appassionato: "Lei è la mia partner di quarantena", scrive Justin.

I due sono riusciti a "fuggire" da Los Angeles su un jet privato poco prima che venisse stabilita la chiusura dei confini proprio per impedire la diffusione del covid-19. Secondo una fonte vicina alla coppia, come riferisce il magazine americano People, i coniugi Bieber avrebbero in Canada, e più precisamente in Ontario, "una casa isolata immersa nella natura". Niente di meglio per trascorrere il periodo di isolamento: "Hanno in programma di rimanere in Canada fino a quando non sarà sicuro per tutti riprendere la vita normale", ha rivelato la fonte a People.

Nel frattempo, Bieber e la Baldwin continuano a postare sui social media scatti e video Tik Tok, sulla scia della moda dei balletti condivisi. Anche qui i due sono inseparabili e pochi giorni fa si sono esibiti in una coreografia di coppia su un mix di "Slidegang!" di Lil Jackie! e "Lean Wit It, Rock Wit It" di Dem Franchize Boyz.

In un altro posto il cantante di "Yummy" ha pubblicato un video diventato ormai virale, in cui un uomo su un balcone in Italia suona alla tromba le note di "Imagine" e ha invitato i suoi fan a praticare il "distanziamento sociale" e ad attenersi alle regole per contrastare la propagazione del virus e per proteggere i più deboli: "NESSUN BAR, NESSUN CLUB, NESSUN RISTORANTE LAVA LE MANI SPESSO MANTIENI LE DISTANZE SE SEI MALATO ORA È IL MOMENTO DI RELAZIONARSI ON LINE E NON DI PERSONA

NON SI TRATTA SOLO DI TE, MA DI TUTTI NOI... Vi voglio bene ragazzi. Ma se tenete a vostri genitori, ai vostri nonni o a qualsiasi amico che potrebbe essere compromesso, vi prego di rimanere dentro stare al sicuro. Grazie".

