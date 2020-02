Justin Bieber a cuore aperto: "La droga mi ha quasi ucciso, mi controllavano il polso di notte"

Nell'ultimo episodio della sua docu-serie web "Seasons" Justin Bieber si è messo completamente a nudo di fronte ai suoi fan, raccontando il periodo più buio della sua vita. "Ho deciso di smettere con le droghe perché stavo morendo", ha spiegato. "Le mie guardie di sicurezza entravano nella mia stanza di notte per controllarmi il polso. La gente non sa quanto la situazione fosse seria. Era davvero spaventosa".

"Ho abusato del mio corpo in passato e ora sto recuperando. Sono impegnato a stare meglio perché so che essere la versione migliore di me stesso mi aiuterà a essere un marito migliore, un padre migliore, un amico migliore", ha dichiarato Bieber.

"E per tutti i fan che vogliono godersi la musica che faccio. Non riesco a farla se non sto bene e non sono stato bene per molto tempo", ha poi concluso. Recentemente è tornato in scena con il singlo "Yummy". Il brano anticipa il nuovo disco, che al momento non ha un titolo né una data d'uscita ufficiale,

