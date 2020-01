Cos'è la malattia di Lyme che ha colpito Justin Bieber

La popstar canadese Justin Bieber con un post su Instagram spiega il suo 'momento difficile' e svela di avere la malattia di Lyme. Ma cos'è la malattia di Lyme? Una patologia provocata dalla Borrelia, un batterio molto diffuso e pericoloso sia per gli adulti che per bambini. Trasmessa all'uomo dalla zecca detta "dei boschi" o "della pecora" (l'Ixodes ricinus, che attacca anche caprioli, cani e altri mammiferi), l'infezione è caratterizzata da un eritema migrante, che si allarga intorno al morso fino a raggiungere i 50 centimetri di diametro e compare dopo un periodo di incubazione da 5 a 30 giorni.

"Quando la malattia viene riconosciuta nella fase iniziale guarisce quasi sempre con una terapia a base di antibiotico specifico. Se cronicizzata però può portare complicazioni a carico della cute, le articolazioni, l'apparato nervoso e piu' raramente, cuore e sistema immunitario", spiegano gli esperti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste. E aggiungono: "Non pochi, soprattutto tra i bambini, sono gli episodi di paralisi facciale". Secondo gli esperti di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanita' (Iss) "su questa malattia c'è poca informazione e spesso la diagnosi rischia di arrivare in ritardo".

La borreliosi di Lyme deve il nome all'omonima cittadina americana in cui fu descritto il primo caso nel 1975. La malattia è oggi la più diffusa e rilevante patologia trasmessa da un vettore diffusa nelle zone geografiche temperate ed è seconda, per numero di casi, solo alla malaria fra le malattie che richiedono un vettore artropode per la diffusione. Il batterio Borrelia burgdorferi sensu striato è presente in Europa ed è l'unico agente di infezione nel Nord America, il Borrelia afzelii e il Borrelia garinii sono invece presenti in Europa, Asia e Africa