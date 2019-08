Scarlett Johansson è l'attrice più pagata al mondo

Se Dwayne "The Rock" Johnson è il re di Hollywood , Scarlett Johansson è la sua regina. Secondo la classifica della rivista "Forbes" è infatti lei l'attrice più pagata, per il secondo anno di fila, con i suoi 56 milioni di dollari. La Vedova nera degli "Avengers" condivide il podio con la sex bomb di "Modern Family" Sofia Vergara (44,1 milioni di dollari) e Reese Witherspoon , produttrice e protagonista del film "Big Little Lies", a quota 35 milioni.

La maggior parte degli introiti Scarlett li deve alla saga dei supereroi. Il ruolo di Natasha Romanoff nel kolossal "Avengers: Endgame" le ha infatti fruttato 35 milioni di dollari. Dietro di lei Sofia Vergara (44, 1 milioni di dollari), medaglia d'argento nella classifica generale delle attrici più pagate ma al primo posto in quella delle attrici televisive più ricche d'America grazie al ruolo in "Modern Family". Terzo posto per Reese Witherspoon (35 milioni), produttrice e interprete del film drammatico "Big Little Lies".



Subito fuori dal podio troviamo Nicole Kidman (34 milioni) e Jennifer Aniston (28 milioni), mentre a metà classifica ci sono la star di "Big Bang Theory" Kaley Cuoco con 25 milioni, Elisabeth Moss a quota 24 milioni e poco più in basso Margot Robbie (23,5 milioni). A chiudere la top ten Charlize Theron con 23 milioni e la protagonista di "Grey's Anatomy" Ellen Pompeo (22 milioni).