Scarlett Johansson presto all altare, Vedova Nera si è ufficialmente fidanzata con Colin Jost

Scarlett Johansson e Colin Jost si sono ufficialmente fidanzati. La regina di "Avengers: Endgame" ha detto "sì" alla proposta di matrimonio del suo fidanzato, star del "Saturday Night Live" e di "Weekend Update", come ha rivelato il portavoce dell'attrice, Marcel Pariseau, ad Associated Press. La data delle nozze non sarebbe però ancora stata decisa.