Scarlett Johansson candidata alla Casa Bianca? "Perché no"

C'è la Casa Bianca nel futuro di Scarlett Johansson ? La star di "Avengers: End Game" non lo esclude e, intervistata dalla rivista Variety rivela: "Forse tra un po' di tempo, in futuro". Che l'attrice nutrisse un forte interesse per la sfera politica lo aveva già dimostrato sostenendo attivamente le candidature di Obama nel 2012 e di Hilary Clinton nel 2016, ma presto potrebbe essere lei stessa a scendere in campo.

Intervistata a proposito del suo attivismo politco, la Johansson ha spiegato di non sentire al momento l'esigenza di dare una svolta alla sua carriera, ma ha precisato: "Forse nel futuro. Credo che il modo migliore per il cambiamento è a livello di politica locale. Forse ad un certo punto in un futuro distante io sentirò quella chiamata".



Per il momento, comunque, Scarlett è ben focalizzata sui soi impegni come attrice. La sua ultima fatica cinematografica, "Avengers: End Game", sta sbancando il botteghino e, stando ai rumors, l'attrice si starebbe preparando ad indossare nuovamente i panni di Black Widow nel film dedicato al personaggio.