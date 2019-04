Scarlett Johansson inseguita in auto dai paparazzi

Scarlett Johansson è stata inseguita pericolosamente a Los Angeles dai paparazzi. I fotografi hanno messo in pericolo l'attrice dopo che in auto aveva lasciato gli studi di registrazione del "Jimmy Kimmel Live!", dov'era ospite per promuovere il film "Avengers: Endgame". "Anche dopo la morte della Principessa Diana la legge non è cambiata . I paparazzi mettono costantemente a rischio i loro obiettivi" ha dichiarato la Johansson in un comunicato.

Secondo quanto scrive "Hollywood Reporter", la Johansson era in auto con altre due persone, ma non alla guida, quando si è vista inseguire in modo pericoloso dai paparazzi. Ad un certo punto tutti i passeggeri si sono sentiti a rischio, motivo per cui hanno deciso di fermarsi presso una stazione di polizia. Dopo aver spiegato ciò che era accaduto agli agenti, l'attrice ha però deciso di non sporgere denuncia.



"I paparazzi mettono costantemente in pericolo le persone che fotografano. Anche dopo la tragica fine della Principessa Diana, le leggi non sono cambiate per proteggere gli obiettivi dei paparazzi. Molti di loro hanno passati criminali e commettono reati per ottenere gli scatti" ha dichiarato l'attrice in un comunicato rilasciato alla stampa americana.