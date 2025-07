Saturnia Film Festival 2025, Lillo Petrolo e Giulia Michelini tra gli ospiti

Ad aprire il festival, mercoledì 30 luglio a Manciano, sarà la nuova sezione “Sguardi di donne”, realizzata in collaborazione con le associazioni Olympia de Gouges e Mujeres nel Cinema, con le proiezioni dei cortometraggi selezionati. La serata prenderà il via alle ore 19:00 in Piazza della Rampa, con una degustazione di prodotti del territorio, accompagnata da un concerto realizzato in collaborazione con lo Street Music Festival. Giovedì 31 luglio il festival si sposterà a Saturnia, dove l’incontro con Lillo Petrolo, artista poliedrico amatissimo dal pubblico (ore 21:00, Piazza Vittorio Veneto) darà il via alla serata, che proseguirà poi con le proiezioni dei primi titoli in concorso. Ospite della serata il regista Christian Filippi con "Il mio compleanno", opera prima già acclamata per il suo sguardo autentico su una generazione fragile e in cerca di voce.