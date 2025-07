Al via Creuza de Mà: ecco la 19esima edizione del festival di musica per il cinema

Da giovedì 24 prende il via il percorso formativo del Campus, con un focus sul ruolo del compositore nel cinema contemporaneo, tra creatività, tecnica e collaborazione con il regista, con Gianfranco Cabiddu, Max Viale, Pivio e Aldo De Scalzi, rivolto non solo agli allievi compositori del progetto, ma aperto anche agli studenti sardi e al pubblico (ore 10:30, Ex Me). Nel pomeriggio, il Cineteatro Cavallera ospita la proiezione di "Musicanti con la Pianola", documentario che racconta la carriera e la poetica musicale di Pivio e De Scalzi, attraverso le testimonianze dei tanti registi con cui hanno lavorato tra cui Ferzan Ozpetek, Enzo Monteleone, Alessandro Gassmann e i Manetti bros. I due compositori, presenze storiche del festival, dialogano con il pubblico in sala (ore 18:30, Cineteatro Cavallera). A seguire, ancora cinema con la visione del film "Il Vangelo secondo Maria", tratto dal romanzo di Barbara Alberti per la regia di Paolo Zucca, insieme al compositore Fabio Massimo Capogrosso e alla produttrice Francesca Cima (ore 21:00, Cineteatro Cavallera). A chiudere la giornata, una delle interpreti più raffinate del jazz italiano: Rita Marcotulli, protagonista del primo dei concerti “Round Midnight” al Giardino di Note (ore 23;00), con un piano solo di improvvisazione, suggestioni cinematografiche e omaggi a Modugno e Pino Daniele.