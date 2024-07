Sarah canta un amore fugace che somiglia a una "Roulette"

Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, è una giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2022 partecipa ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici e conquista la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti che la rendono una delle concorrenti più amate dal pubblico di questa edizione. Il singolo Touché ha raggiunto quasi 2 milioni di stream solo su Spotify, mentre Viole e Violini ne conta ad oggi oltre 1 milione. Il 5 marzo esce Mappamondo (più di 1,1 milioni di stream), che Sarah aveva presentato il 24 gennaio davanti a Ermal Meta, giudice per gli inediti della giornata. Il 30 aprile pubblica "Sexy Magica", scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9. Dal 17 maggio è disponibile per Warner Music Italy “Sarah”, il nuovo, omonimo EP dell’artista, che ha conquistato la vittoria ad Amici 23. Da dopo la sua vittoria ad Amici, Sarah è in giro per l’Italia con il suo Instore Tour e le date nei festival per presentare il progetto e incontrare i suoi fan. Da venerdì 26 luglio sarà disponibile in digitale il suo nuovo singolo “Roulette”.