Sanremo 2023: il testo di Giorgia finisce per sbaglio sul web

Consentendo già di prenotare e acquistare l'album, infatti, avrebbe svelato anche il suo interno con i testi delle canzoni. Ora sul sito del rivenditore non appare più il testo, ma in rete circola uno screenshot del brano. I testi delle canzoni di Sanremo non possono essere rivelati se non quando previsto dal Festival (che in genere affida a "Tv, Sorrisi e Canzoni" la diffusione), ma la cantante non dovrebbe rischiare nulla, visto che non si tratterebbe di un suo errore. Lo spoiler del testo sembra essere diventata una nuova tradizione della kermesse, visto che negli anni passati la diffusione di parti delle canzoni di Fedez e Gianni Morandi non aveva portato alla loro esclusione.

Il precedente di Fedez

Già in passato il Festival di Sanremo aveva chiuso un occhio di fronti a scivoli simili. Nel 2021, infatti, Fedez aveva pubblicato per sbaglio sui social un frammento della canzone "Chiamami con il mio nome" presentata all'Ariston in coppia con Francesca Michielin. In una nota ufficiale la kermessa aveva infatti fatto sapere: ''A seguito del video postato su Instagram da Fedez, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme, in gara per il Festival sezione Big, l'Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito''.

La disattenzione di Gianni Morandi

L'anno scorso un video condiviso su Facebook (nel quale si potevano ascoltare stralci del suo inedito in gara al Festival di Sanremo "Apri tutte le porte"), sarebbe potuto costare caro a Gianni Morandi. Il "caso" fu subito risolto e la direzione tecnica decisero di farlo restare in gara: "Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa...".