Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo, poi tutto si sistema: il cantante resta in gara

Un video di backstage, condiviso su Facebook per circa mezz'ora poi subito rimosso, e nel quale si potevano ascoltare stralci del suo inedito in gara al Festival di Sanremo "Apri tutte le porte", sarebbe potuto costare caro a Gianni Morandi. Il cantante ha rischiato infatti la squalifica dalla kermesse canora. Il regolamento vieta la diffusione e l'ascolto delle canzoni prima del Festival. Ma il "caso" è stato subito risolto. La Rai e la direzione tecnica hanno deciso che resterà in gara : "Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa..."

La nota diffusa dalla Rai prosegue poi così: "L'impedimento al movimento della mano ha determinato l'errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l'errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l'artista Morandi".

A riportare la notizia era stato il sito All Music Italia, a cui molti lettori avevano segnalato la presenza del post sulla pagina Facebook ufficiale di Gianni Morandi. Stando alle loro segnalazioni il cantante avrebbe pubblicato un video esplicativo sulla nascita e la registrazione del brano in gara a Sanremo, "Apri tutte le porte", scritto da Jovanotti e prodotto da Mousse T, facendone ascoltare in sottofondo alcuni stralci.

Negli ultimi anni altri artisti hanno commesso simili leggerezze, e proprio lo scorso anno anche Fedez è stato a rischio eliminazione proprio per lo stesso motivo. Il rapper pubblicò per sbaglio un video in cui si poteva ascoltare una piccola parte della canzone "Chiamami per nome" cantata con Francesca Michielin. Il direttore artistico e la Rai decisero però che i minuti di brano diffusi non erano stati abbastanza per riconoscere la canzone.

Anche questa volta la loro decisione non ha comportato nessuna squalifica. Tutto bene quel che finisce bene insomma per Morandi, che salirà quindi, come previsto, sul palco del 72esimo Festival della Canzone di Sanremo