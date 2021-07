La convalescenza di Gianni Morandi con un guanto-palmare: "Ora posso giocare a ping pong"

Instagram

Gianni Morandi sta proseguendo la sua lunga convalescenza a oltre quattro mesi dall'incidente che gli ha provocato un'ustione alla mano. Dopo essersi bruciato mentre dava fuoco a delle sterpaglie nella sua casa di campagna, il cantante di Monghidoro era stato ricoverato e ad oggi si sta riprendendo lentamente. Con la sua proverbiare ironia social, Morandi ha postato una foto sui suoi profili in cui indossa un palmare sulla mano ferita per recuperare e non perde l'occasione per scherzare...