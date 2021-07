Gianni Morandi si mette a confronto con Harry Styles: "Chi ha copiato chi?" 

Harry Styles copia il look di Gianni Morandi? Con un ironico post sul suo account social, il cantante emiliano ha messo a confronto i suoi outfit con quelli della star britannica, ponendosi questa domanda. "Harry Styles, la star inglese, l’ho conosciuto come componente degli One Direction, a Sanremo nel 2012. Sono io che copio lui o viceversa?" ha scritto Morandi a commento di una serie di immagini con i due ritratti con abiti simili.