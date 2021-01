Sanremo, Fedez posta su Instagram un frammento della sua canzone: ora rischia l'esclusione

Fedez potrebbe rischiare l'esclusione dal prossimo Festival di Sanremo . Il rapper ha infatti postato su Instagram una storia, poi eliminata, in cui canta un frammento di "Chiamami per nome", il brano che dovrebbe portare in gara al Festival in coppia con Francesca Michielin. La direzione artistica sta facendo le verifiche del caso e si riserva di decidere nei prossimi giorni.

Per cercare di rimediare all'errore, poi Fedez ha condiviso di nuovo il video nelle stories ma questa volta senza audio. Nei feed di Instagram ha poi postato un video, con l'identica ambientazione con il pianoforte sullo sfondo, in cui chiede al figlio "quanto ti piace da uno a dieci la canzone di Sanremo nuova? Uno", risponde il piccolo mentre il padre commenta "Non l'ha sentita...".

L'errore social potrebbe costare l'esclusione del duo Fedez-Michielin perché, da sempre, il regolamento dell'Ariston prevede che non si possa far ascoltare prima la canzone. "Faremo finta di non aver sentito la prima versione di questo video", scrivono i fan preoccupati.