Salmo: "Ho avuto un mezzo collasso, devo fermarmi"

"Non so come ho fatto a stare in piedi"

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esibizione di Ferragosto al Festival di Olbia. "Al Red Valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo!", ha spiegato. "Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi".