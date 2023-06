Pelù ha cercato fino all'ultimo di salvare i concerti, consultando i migliori otorini, ma non c'è stato niente da fare. "Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile", ha scritto ai suoi follower. "Ho ricevuto l'unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo, dunque il tour 'Estremo' di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi".

"Nessun addio, è un arrivederci"

Una decisione sofferta per il rocker, che è sempre salito sul palco in qualsiasi condizione: "Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità". Chi pensa, però, che questo significhi un ritiro rimarrà deluso: "Attenzione, questo NON è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile".