VITA DA MAMMA

Rose Villain canta per il figlio Francis, il video con la chitarra conquista i follower

La cantante ha condiviso sui social un momento che racconta il lato più intimo della sua vita da mamma: la clip ha conquistato il pubblico per la spontaneità

23 Ott 2026 - 12:47
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Rose Villain con una voce dolcissima, accompagnata dalla chitarra, canta per il figlio Francis Knight: il video postato su Tik Tok ha conquistato i fan colpiti dal lato tenero della cantante. Nella clip è seduta accanto al piccolo, che sorride e ride, coinvolto dalla voce della mamma e dall'atmosfera giocosa che si crea tra loro. Abituata a esibirsi davanti a migliaia di persone e a dominare il palco con la sua energia, Rose Villain mostra una dimensione decisamente più raccolta. La chitarra non accompagna una performance destinata al pubblico di un concerto, ma una canzone rivolta al suo bambino e la clip ha attirato l'attenzione proprio per la sua estrema semplicità.

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A rubare la scena è Francis Knight, che con le sue risate accompagna la performance improvvisata della mamma. Il bambino diventa il protagonista involontario di un momento familiare che Rose ha scelto di condividere con chi la segue sui social. 

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