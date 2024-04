Cantante e attrice, interprete di brani senza tempo come " Sono una donna, non sono una santa " sta vivendo una seconda vita grazie alla partecipazione al "Grande Fratello" . Nel reality si è distinta per l'eleganza e la diplomazia che le hanno permesso di farla riscoprire dalla Generazione Z e dal mondo Lgbqt+ che ora la venera. Tanto che il brano " Se t'amo t'amo " è tornato virale. Una canzone di 42 anni fa scritta, tra gli altri, da Cristiano Malgioglio . L'artista lancia una nuova versione del singolo e a Tgcom24 confessa: "Ora che mi hanno riscoperto i giovani sogno Sanremo".

Tgcom24

Rosanna, ti aspettavi questa seconda vita di "Se t'amo t'amo"?

È tornato prepotentemente alla ribalta. È moderno, come Cristiano Malgioglio che lo ha scritto nel 1982, già allora è entrato in classifica ed è stato la sigla di uno sceneggiato. D'altronde le parole arrivano, sono quelle usate quotidianamente: 'ti amo' lo diciamo spesso così come 'scusa'...

Sei pronta ad essere più famosa per "Se t'amo t'amo" che per "Sono una donna..."?

Pensa che ai tempi non la volevo neanche fare "Sono una donna" e sbagliavo alla grande, perché è una canzone iconica che è rimasta nel tempo e nella mente di tutti.

Adesso ti hanno riscoperto i giovani...

Essere riscoperta mi fa rivivere una seconda gioventù. Ho un rapporto bellissimo con i giovani, li amo, lo dico sempre: non devono rinunciare ai sogni, anche quando sono delusi devono andare avanti, devono esplorare qualsiasi cosa, devono insistere qualsiasi sia il lavoro che scelgono. Bisogna andare avanti anche quando ci sono i no. Mai dire mai ai giovani... Sono il nostro futuro.

Come lo vedi il panorama musicale oggi?

Penso che bisognerebbe tornare alla melodia, che apre le porte dei ricordi. Se un brano non ha la melodia è difficile ricordarlo, bisogna lavorare di più sui testi. E' cambiato tutto e lo sappiamo. Spesso le canzoni hanno un successo momentaneo ma poi ce le dimentichiamo, i nostri testi avevano una storia, era come vivere un film...

Ufficio stampa

Tornare a Sanremo ti piacerebbe?

Ma certo. Magari Malgioglio troverà il tempo di scrivere qualche brano per me. Presto lanceremo anche un altro singolo, si intitola "Cheesecake". Un brano alla Malgioglio...

Con Ornella Vanoni vi siete chiarite?

Ma io la adoro, ho sempre avuto grande stima mi è sempre piaciuta come artista, per me rimarrà sempre una grande. Ho detto che Ornella Vanoni è la regina cattiva di Biancaneve ma per era per dire di finirla qui... ai tempi eravamo nella stessa casa discografica e altri hanno creato questa rivalità.

E' vero che "L'appuntamento" era inizialmente tua?

Sì, avevo provinato il pezzo insieme a "Sono una donna non sono una santa"... lei cantava la 'mala' e si lamentava che si occupassero più di me che di lei. Il discografico Alfredo Rossi ha deciso poi di dare a lei 'L’appuntamento' e a me 'Sono una donna'... è andata benissimo a entrambe... Ho fatto solo il provino e non l'ho più cantato quel brano...

Ti piacerebbe tornare al cinema, hai detto di no anche a Hollywood...

Ho detto di no a tante cose perché avevo dei contratti lunghissimi e non ero furba, ero una 'babba'. Dicevo di no a tutti perché volevo cantare... Il film "Sacco e Vanzetti" è stato il vero cinema, la pellicola è stata presentata a Cannes, sono stata premiata anche con il premio giornalisti al Festival di Roma. Se ci ripenso oggi... ero una ragazzina che veniva dal nulla... direi che mi è andata benissimo.

Che esperienza è stata, invece, quella del "Grande Fratello"?

Al Grande Fratello mi sono sentita a mio agio. E' andata alla grande e sinceramente non mi aspettavo di farcela... All'inizio i ragazzi mi hanno un po' preso di mira e mi hanno contrastato... ma io con pazienza, un po' mi sono arrabbiata (ride, ndr), sono riuscita a convivere e ho dovuto smussare molto del mio carattere... sono durata 45 giorni e mi sono anche riscoperta una persona più dinamica e attiva.

Chi vedrai fuori volentieri dei ragazzi?

Sicuramente Stefano Miele, siamo sulla stessa lunghezza d’onda... poi io abito a Milano altri a Roma... Ma sicuramente ci sentiremo anche con gli altri...

Con Fiordaliso siete diventate amiche?

Ci siamo sempre rispettate, negli anni 80 avevamo la stessa casa discografica, la Durium, ci siamo sempre volute bene e ce ne vogliamo ancora... Se qualcosa è stato detto è stato equivocato... tra noi c'è sintonia, va tutto benissimo.

Oggi come ti senti?

Sono felice, vorrei dire solo grazie al pubblico. Nella Casa, senza fare nomi, ho sentito dire a degli inquilini che non avrebbero fatto selfie e autografi, ma senza la gente noi non siamo nulla.