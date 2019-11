Robyn Crawford rivela nel suo libro: "Io e Whitney Houston eravamo amanti"

Whitney Houston ha avuto una grande confidente in Robyn Crawford , che è; stata anche la sua assistente e braccio destro. Sebbene fossero sempre state considerate solo amiche, molti avevano ipotizzato che fossero anche amanti. ma nessuna delle due aveva mai confermato queste voci. Ora è la stessa Crawford a rompere il silenzio pubblicando un libro di memorie dedicato alla cantante, in cui rivela che avevano avuto una relazione romantica nei primi anni Ottanta.

Sette anni dopo la morte di Whitney Houston, Robyn Crawford ha deciso così di condividere i dettagli della loro storia romantica nella biografia "A Song for You: My Life With Whitney Houston", spiegando: "Ho sentito il bisogno di difendere la nostra amicizia e l'urgenza di condividere la donna dietro il suo incredibile talento".

La Crawford, ora 58enne, afferma che la pop star aveva messo fine alla loro relazione subito dopo aver firmato un contratto discografico con il manager dell'Arista, Clive Davis. “Ha detto che non dovevamo più aver un rapporto fisico”, scrive la Crawford, “perché avrebbe reso la nostra vita ancora più difficile”.

Già l'ex marito della cantante, Bobby Brown, nella sua autobiografica uscita nel 2016, aveva parlato della bisessualità dell'artista, descrivendo le discussioni tra di loro riguardanti questa relazione extra-coniugale con Robyn.