Robert Pattinson, da sex symbol a uomo-pipistrello: sarà Batman

C'è un nuovo Batman in città. Secondo le indiscrezioni raccolte da Variety a Cannes, Robert Pattinson vestirà i panni dell'uomo-pipistrello, nell'atteso film diretto da Matt Reeves ("Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie"), che uscirà in sala il 25 giugno 2021. Per il momento non c'è stato alcun commento alla notizia da parte della Warner. La pellicola entrerà in produzuione in autunno. Intanto l'ex vampiro di "Twilight" è sulla Croisette con il film "The Lighthouse".