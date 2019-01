"The Batman" uscirà nel 2021 ma Ben Affleck non ci sarà

Come ha rivelato Deadline, "The Batman" , attesissimo cinecomic di Matt Reeves , arriverà ufficialmente nelle sale il 25 giugno 2021. La brutta notizia per i fan è che Ben Affleck non tornerà a interpretare il Cavaliere Oscuro. Lo stesso attore ha ricondiviso la notizia sul suo profilo twitter ufficiale, dando la sua completa benedizione al progetto: "Sono eccitato di vedere The Batman nell’estate del 2021 e di veder realizzata la visione di Matt Reeves".

Affleck ha avuto un ruolo nello sviluppo della storia (aveva scritto una sceneggiatura con il fumettista Geoff Johns), ma poi ha capito di non essere adatto alla nuova direzione che intende percorrere il regista e ha quindi deciso di mollare il costume del Pipistrello di Gotham, che ha indossato in due film all'interno del DC Extended Universe, "Batman v Superman: Dawn of Justice" e "Justice League", entrambi diretti da Zack Snyder.



Due sono le cose sicure fino a questo momento: "The Batman" vedrà per protagonista un Bruce Wayne più giovane e non si tratterà in ogni caso di un adattamento del "Batman: Year One" di Frank Miller. Chi darà il suo volto a questa nuova versione del ricchissimo uomo d'affari mascherato? Non ci resta che attendere notizie dai casting.