Michelle Pfeiffer debutta su Instagram con un... miagolio

Michelle Pfeiffer esce allo scoperto sui social... con un miagolio "storico" e artigli super affilati. Per il suo debutto su Instagram la bella attrice 60enne infatti ha scelto di postare una clip tratto dall'iconico film "Batman - il ritorno" di Tim Burton (1992), nel quale interpretava l'indimenticabile Selina, meglio nota come Catwoman...

Con una serie di salti mortali acrobatici, Michelle si "presenta" in tuta in latex nero avvolgente a Batman e il Pinguino con un "Miao"... Lo stesso con cui la star saluto i suoi futuri follower.



Per rivederla sul grande schermo si dovrà aspettare “Maleficent 2” dove reciterà accanto ad Angelina Jolie, e il 24 aprile quando la vederemo nei panni di Janet Van Dyne (l’originaria Wasp) in “Avengers: Endgame”.