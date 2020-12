Robbie Williams svela: "Mangiare pesce mi ha quasi ucciso"

Leggi Anche Beyoncé e Jay-Z, in palio 30 anni di concerti gratis per chi diventa vegano

Scherzando sul suo carattere competitivo, Robbie ha poi aggiunto: "Sapete cosa ho pensato quando me l'ha detto? Ho vinto! Questo è il modo in cui funziona il mio ego. Hai detto il più alto? Grazie! Ho vinto io il premio mercurio".

Salvato dalla moglie Ayda - L'ex Take That fino a quel momento seguiva infatti una dieta a base di polpi, calamari e tonno che l'ha messo in grave pericolo. Robbie ha scoperto la presenza del mercurio grazie alla moglie. "Ho fatto gli esami del sangue perché mia moglie è molto attenta su questo e anche lei si sottopone regolarmente ad ogni sorta di esame. Grazie a Dio, perché avrei potuto morire di avvelenamento per mercurio e arsenico. Il giorno dopo ho iniziato una dieta a base vegetale”. Gli esiti hanno infatti rilevato un massiccio livello di tossicità nell'organismo che a lungo andare può portare a malattie polmonari e cancro alla pelle.

