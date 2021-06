Robbie Williams completamente pelato, il video social in cui la moglie lo rasa

Robbie Williams ha un nuovo look, perfetto per l'estate. E deve ringraziare la moglie Ayda Field. L'attrice americana ha mostrato la trasformazione del cantante in un video condiviso su Instagram. Ayda mostra un rasoio elettrico mentre è in piedi accanto al marito, che sfoggia i capelli lunghi. Quindi si mette all'opera finché Robbie non è completamente calvo.