Robbie Williams canta a squarciagola in italiano per il piccolo Beau

Le braccia tatuta e una t-shirt con la scritta "Fuckin savage" Robbie Williams canta a squaciagola una canzone in italiano per il piccolo Beau di 12 mesi seduto nel seggiolone della cucina. A filmarlo c'è la moglie Ayda Field che ha poi condiviso il simpatico video sui social scrivendo: "Se solo potesse anche allattarlo..."

L'ex cantante dei Take That ha messo in scena un vero e proprio show, che ha raccolto l'approvazione degli oltre 600mila follower di Ayda, i quali si sono complimentati per il bel canto in italiano della popstar.

La coppia, che condivide anche i figli Theodora, otto, Charlton, sei e Collette, due, si è recentemente trasferita in Svizzera, sul lago di Ginevra, dopo aver lasciato l'Inghilterra. Pare che William abbia acquistato una villa dal valore di 24 milioni di sterline in una piccola cittadina svizzera. I due figli più grandi sono stati già iscritti ad una scuola privata mentre Robbie farebbe già parte di un esclusivo club di golf.

