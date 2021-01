Gary Barlow: "La reunion dei Take That ci sarà, con loro mi sento a casa"

E' la notizia che i fan aspettano da anni e adesso finalmente si sta per realizzare. "Penso proprio che ci sarà". Gary Barlow parla della reunion dei Take That, con tutti i cinque componenti originari. Il giudice di "X Factor" lo ha detto al tabloid britannico "Daily Mirror", sottolineando che per lui il gruppo pop è un "porto sicuro", dove ritornare dopo qualche progetto da solista.

La band, nata nel 1990, è composta da tre elementi dal 2014, 'orfana' di Robbie Williams e Jason Orange: Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald. Robbie lasciò infatti i compagni nel 1995 e i quattro membri continuarono con il tour mondiale e pubblicarono un singolo finale, "How Deep Is Your Love", prima di sciogliersi nel 1996.

Avevano infatti scelto di dedicarsi alla carriera da solista e concentrarsi maggiormente sulla loro vita privata. Dopo aver girato il documentario "Take That: For The Record" nel 2005, i Take That si sono riformati senza Robbie, che è poi tornato nel 2010 per l'album "Progress".

Poi, di nuovo la divisione e solo sporadiche reunion.Ma non sono mancati i casi di reunion 'lampo', come nel 2018, quando Williams si era esibito coi Take That nella finale britannica di "X Factor".

